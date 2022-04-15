Marmaray'ın resmi hesabından İBB Sözcüsü Ongun'un iddiasına yanıt: Yalancılıkta zirve yaptılar

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini iddia etti.
Konuyla ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, ise "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" ifadelerini kullandı.
"YALANCILIKTA ZİRVE YAPTILAR"
Ongun'a yanıt Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın resmi Twitter hesabından geldi.
Paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" denildi.
Yalancılıkta zirve yaptılar!
Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır. pic.twitter.com/4b1Sn9zlAH
Yalancılıkta zirve yaptılar!