Marmaray'ın resmi hesabından İBB Sözcüsü Ongun'un iddiasına yanıt: Yalancılıkta zirve yaptılar

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Millet İttifakı'nın gizli ortağından itiraf geldi: 7 parti birlikte hareket ediyoruz

HDP'li Mithat Sancar, katıldığı yayında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi ile birlikte hareket ettiklerini itiraf etti. "7 parti birlikte hareket ediyoruz" ifadesini kullanan Sancar, "Ortak aday fikrine açığız. Adayımız şudur deme yetkisi bende de yok. Temeli kuruyoruz, milletvekili sayılarını konuşmadık." dedi. Sancar'ın bu açıklamasına HDP ile gizli ittifaktan yana olan ortakların ne diyeceği merak konusu oldu.