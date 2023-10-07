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Marmaris ve Datça'da düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber tekne içinde ise 17 düzensiz göçmen yakalandı.

07:07 . 7/10/2023 Cumartesi
IHA
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Datça’da 17 düzensiz göçmen yakalandı


Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Datça açıklarında seyreden fiber tekne içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.


Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki fiber tekne durduruldu. Tekne içinde 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.




#Muğla
#Marmaris
#Datça
#düzensiz göçmen operasyonu
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