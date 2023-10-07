Marmaris ve Datça'da düzensiz göçmen operasyonu

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça’da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Datça açıklarında seyreden fiber tekne içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.