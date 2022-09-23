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MUĞLA

Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının saniyeler içinde bir anda büyüdüğü görüldü. Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36’da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

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Haber Merkezi İHA
Marmaris yangını saniyeler içinde büyümüş
Marmaris

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının saniyeler içinde bir anda büyüdüğü görüldü.
Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36’da çıkan orman yangını, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı. 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ilk çıktığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ormanlık alandan çıkan dumanlar ve saniyeler içinde alevlerin büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 16
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.
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Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.
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Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.
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Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
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Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
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AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, \"14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor\" denildi.
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Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi. Öte yandan AFAD, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor
OYNAT 00:19
Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak. Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından 'Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor.' paylaşımında bulunuldu. Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.


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