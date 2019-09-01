Lüks yatta çıkan yangında 3 kişi denize atlayarak kurtuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Keçi Adası açıklarında 10 metre uzunluğundaki bir fiberglass teknede yangın çıktı. Adaya sürüklenerek yangın tehlikesine neden olan tekne su alıp, batarken denize atlayan 3 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

DHA Lüks yat alevlere teslim oldun

TEKNE TAMAMEN YANARAK BATTI

Bugün saat 13.00 sıralarında, Sahil Güvenlik'e Marmaris'e 4 mil mesafedeki Keçi Adası açıklarında bir teknenin yandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, yanan fiberglass tekneden denize atladıkları belirlenen 3 kişiyi kurtardı. Ardından da çevre güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik botu, su sıkarak yanan tekneye müdahalede bulunuldu. Tüm tekneyi saran alevler, yarım saatlik çabaya rağmen söndürülemedi. Akıntıyla sürüklenen 10 metrelik tekne, Keçi Adası'na vurdu. Alevlerin adadaki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bir söndürme helikopteri bölgeye gönderildi. Ağaçlık bölgeye helikopterle su bırakılarak alevlerin ormana sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

DHA Lüks yat alevlere teslim oldun

Tamamen yanan tekne su alıp batarken, kurtarılan 3 kişi ise Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi. Teknedeki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.