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MUĞLA

Marmaris'te lüks yat alevlere teslim oldu

Lüks yatta çıkan yangında 3 kişi denize atlayarak kurtuldu

Marmaris'te lüks bir yatta çıkan yangın bir anda tüm yatı sardı. Alevlerin arasında kalan üç kişi denize atladı. Denize atlayan 3 kişi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi AA
Lüks yat alevlere teslim oldu
Lüks yat alevlere teslim oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Keçi Adası açıklarında 10 metre uzunluğundaki bir fiberglass teknede yangın çıktı. Adaya sürüklenerek yangın tehlikesine neden olan tekne su alıp, batarken denize atlayan 3 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

DHA
Lüks yat alevlere teslim oldun

TEKNE TAMAMEN YANARAK BATTI

Bugün saat 13.00 sıralarında, Sahil Güvenlik'e Marmaris'e 4 mil mesafedeki Keçi Adası açıklarında bir teknenin yandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, yanan fiberglass tekneden denize atladıkları belirlenen 3 kişiyi kurtardı. Ardından da çevre güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik botu, su sıkarak yanan tekneye müdahalede bulunuldu. Tüm tekneyi saran alevler, yarım saatlik çabaya rağmen söndürülemedi. Akıntıyla sürüklenen 10 metrelik tekne, Keçi Adası'na vurdu. Alevlerin adadaki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bir söndürme helikopteri bölgeye gönderildi. Ağaçlık bölgeye helikopterle su bırakılarak alevlerin ormana sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

DHA
Lüks yat alevlere teslim oldun

Tamamen yanan tekne su alıp batarken, kurtarılan 3 kişi ise Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi. Teknedeki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Lüks yat alevlere teslim oldun

Muğla'da yat alev alev yandı
OYNAT 00:00
Muğla'da yat alev alev yandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir yatta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi MuğlaEmniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Sualtı ekipleri ile Marmaris Deniz Polisi birlikte yaptı.


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