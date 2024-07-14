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Marmaris'te yanan tur teknesi alev topuna döndü: Denize atlayarak kurtuldular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde içerisinde 39 kişinin bulunduğu tur teknesinde yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu panikleyen bazı vatandaşlar denize atlarken yaralanan dört kişi ise hastaneye sevk edildi.

22:47 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 22:52 - 14/07/2024 Pazar
DHA
Marmaris'te içerisinde 39 kişinin bulunduğu tekne alev topuna döndü.
Marmaris'te içerisinde 39 kişinin bulunduğu tekne alev topuna döndü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur teknesinde yangın çıktı. 39 kişinin tahliye edildiği yangında, yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi. Alevler, bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürüldü.

Marmaris'te Amazon Koyu açıklarındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Marmaris'te tur teknesinde yangın: 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur teknesinde yangın çıktı. 39 kişinin tahliye edildiği yangında, yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi. Alevler, bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürüldü. Marmaris'te Amazon Koyu açıklarındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı ise yardıma gelen çevredeki botlar, tur teknelerindekiler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanan tekneden 39 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan tekneye ise başta Aksaz Deniz AÜ Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.yangın anı bölgedeki diğer tur teknelerinde seyahat edenler tarafından anbean görüntülendi.


Denize atlayıp kurtuldular

Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı ise yardıma gelen çevredeki botlar, tur teknelerindekiler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yanan tekneden 39 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangın anı kameraya yansıdı

Yanan tekneye ise başta Aksaz Deniz AÜ Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yangın anı bölgedeki diğer tur teknelerinde seyahat edenler tarafından anbean görüntülendi.



#Marmaris
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#Tur Teknesi
#Yangın
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