Masada 3 oyu alan aday

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Masanın noter olma görevi yok” çıkışının gölgesinde ikinci tura başlayan altılı masada liderler “ortak aday” belirleneceği yönünde mesajlar veriyor. Ancak aday seçimine ilişkin farklı projeksiyonlar üretiliyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, masada adayın en az 3 liderden vize alması gerektiği düşünülüyor. 2 aday çıkması ve bunların 3’er oy alması halinde ise nasıl bir yol izleneceği şimdiden üzerinde düşünülen bir diğer konu. Bu durumda iki farklı adayla seçime girilebileceği dahi konuşuluyor. Partilerin genel başkan yardımcıları düzeyinde bu ihtimaller üzerinde çalışmalar yapılıyor.

GÜNDEM Altılı masa adayını gelecek yıl açıklayacak