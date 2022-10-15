Gündem Masada 3 oyu alan aday
POLİTİKA

Masada 3 oyu alan aday

Altılı masa her fırsatta Cumhurbaşkanı adayının mutabakatla belirleneceğini deklare etse de aday seçiminin nasıl olacağı konusunda farklı sinyaller geliyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Masada 3 oyu alan aday
Arşiv.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Masanın noter olma görevi yok” çıkışının gölgesinde ikinci tura başlayan altılı masada liderler “ortak aday” belirleneceği yönünde mesajlar veriyor. Ancak aday seçimine ilişkin farklı projeksiyonlar üretiliyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, masada adayın en az 3 liderden vize alması gerektiği düşünülüyor. 2 aday çıkması ve bunların 3’er oy alması halinde ise nasıl bir yol izleneceği şimdiden üzerinde düşünülen bir diğer konu. Bu durumda iki farklı adayla seçime girilebileceği dahi konuşuluyor. Partilerin genel başkan yardımcıları düzeyinde bu ihtimaller üzerinde çalışmalar yapılıyor.

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