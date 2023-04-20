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Masada kriz bitmiyor: İYİ Partili Turhan Çömez DEVA Partili Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi

Seçimlere sayılı günler kala, Yedili Masa'da çıkan krizlere bir yenisi daha eklendi. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1'inci bölgeden aday gösterilmesi üzerine başlayan tartışmalar devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Çömez, Ergenekon ve Balyoz davalarına dikkat çekerek "Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir." sözleriyle ittifak ortaklarının adayı Ergin'in yargılanacağını söyledi. Öte yandan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da önceki gün katıldığı yayında DEVA Partisi'ne yüklenmiş, "AK Parti’den oy bile alamamış bir parti" ifadesini kullanmıştı.

14:20 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Partili Turhan Çömez'den DEVA Partisi'ne peş peşe tepkiler geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Partili Turhan Çömez'den DEVA Partisi'ne peş peşe tepkiler geldi.

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.

Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine muhalifler büyük tepki gösterirken Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda bir genç,
"Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde bakan olan, FETÖ'yle açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi"
sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu gencin sorusunu şu sözlerle cevapladı:

"Biz 6 partiyiz, birbirimizin iç işlerine karışmayız. Karar verince doğal olarak en büyük fedakarlığı, en büyük parti olarak biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok."


İYİ Partili Çömez: Dönemin Adalet Bakanı hesap verecek

Yedili Masa'da Sadullah Ergin tartışmaları devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Çömez, şu sözlerle Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi:

"Ergenekon ve Balyoz davaları, FETÖ ile AKP’nin kol kola olduğu dönemde, Emperyal güçlerle birlikte kurguladıkları kumpaslardır. Dönemin Adalet Bakanı başta olmak üzere, bu zulmün sorumluları hesap verecektir."

İttifak ortaklarının milletvekili adayı Ergin'in yargılanacağını söyleyen İYİ Partili Çömez'in bu çıkışına DEVA Partisi'nden bir cevap gelmedi.

Karamollaoğlu da DEVA Partisi'ne yüklendi

Öte yandan geçtiğimiz gün katıldığı yayında DEVA Partisi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday listeleri hazırlanırken çıkan gerginliği şu sözlerle anlatmıştı:

"Bu anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. Allah aşkına öyle bir mantık olur mu? Onlar da kendilerini düşünsün. Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti, bana bunları söylettirmeyin.
Olur mu? Yani 20 yıllık bir partiyi bırakacaksın, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, seçim kurullarında ve sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Bunu söylediler doğru, ama ben garipsedim ya. Böyle bir mantık olur mu? "Siz biraz farklısınız" belki de öyle düşünüyorlar, doğru biz farklıyız.
Bu yaklaşımdan dolayı olmadı, şimdi kendi amblemleri dışında giriyorlar."

Karamollaoğlu Yedili Masa'daki kavgaları anlatıp Ali Babacan'a saydırdı: DEVA doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti
Karamollaoğlu Yedili Masa'daki kavgaları anlatıp Ali Babacan'a saydırdı: DEVA doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti

Seçimlere sayılı günler kala, Yedili Masa'daki krizlerin birisi daha gün yüzüne çıktı. Milletvekili seçimlerine kendi logo ve listeleriyle gireceğini açıklayan DEVA Partisi, son anda fikir değiştirerek seçime CHP listelerinden girme kararı almıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, bu konu üzerinden ittifak ortaklarını yerden yere vurdu. "Beni konuşturmasınlar" diyerek sinirlenen Karamollaoğlu, "Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti’den oy bile alamamış bir parti." ifadelerini kullandı.

#Yedili Masa
#Turhan Çömez
#Sadullah Ergin
#Temel Karamollaoğlu
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