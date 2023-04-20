Masada kriz bitmiyor: İYİ Partili Turhan Çömez DEVA Partili Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Partili Turhan Çömez'den DEVA Partisi'ne peş peşe tepkiler geldi.
DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu gencin sorusunu şu sözlerle cevapladı:
İYİ Partili Çömez: Dönemin Adalet Bakanı hesap verecek
Yedili Masa'da Sadullah Ergin tartışmaları devam ederken Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Çömez, şu sözlerle Sadullah Ergin'in yargılanacağını söyledi:
İttifak ortaklarının milletvekili adayı Ergin'in yargılanacağını söyleyen İYİ Partili Çömez'in bu çıkışına DEVA Partisi'nden bir cevap gelmedi.
Karamollaoğlu da DEVA Partisi'ne yüklendi
Öte yandan geçtiğimiz gün katıldığı yayında DEVA Partisi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday listeleri hazırlanırken çıkan gerginliği şu sözlerle anlatmıştı: