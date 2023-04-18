Ergin’i seçmeme hakkım yoktu!

CHP Genel Başkanı Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in moderatörlüğünde düzenlenen programda 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı. Programa bir gencin, CHP listesinden seçime giren Sadullah Ergin’i kastederek “Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde bakan olan, FETÖ’yle açık ilişkisi olan böyle biri, bıyığını kestiği için affedildi mi?” sorusu damga vurdu.

Kılıçdaroğlu ise bu soruyu şöyle yanıtladı: “Bu soru için de teşekkür ederim, biz 6 partiyiz, birbirimizin iç işlerine karışmayız. Geçmişte farklı düşünebilirler. Ama geldiğimiz nokta, artık bir parti bir meselesi olmaktan çıktı, Türkiye meselesi oldu. Dolayısıyla İyi Parti hariç 5 parti, tek parti logosu altında seçime girmeye karar verdiler. Neden? Beraber girmezsek, artık oylar dağılacak, daha az milletvekili çıkaracağız.

Karar verince doğal olarak en büyük fedakarlığı, en büyük parti olarak biz yaptık. Biz onlardan milletvekili istedik. Şunu getirin deme hakkımız yok. Onlar isimleri belirlediler, biz de o isimleri yerleştirdik. Dolayısıyla Sadullah Bey, geçmişte şunu bunu yaptı. Biz geçmişi elbette sorgulayacağız. Ancak biz güzel bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Böyle yaparsak, her şey kendiliğinden gelişecek. Hata insana özgüdür, geçmişte yanlışlar olabilir, yanlış söylemler olabilir. Ama Türkiye’nin buradan demokratik yollarla çıkması lazım, o da gençlerle olur.”