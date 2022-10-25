​Masada ‘örtülü’ genişleme.

Listelerde geniş iş birliklerine soğuk bakan İYİ Parti’nin Trabzon özelinde bu formüle yeniden başvurabileceği iddia ediliyor. İYİ Parti kaynaklarının iddiasına göre, bu formül işletilirse Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon’da İYİ Parti listesinden aday gösterilecek. Son seçimde İYİ Parti, Trabzon’dan bir milletvekili çıkarmıştı.Masayı genişletmeyen ancak masa dışı partilerle de iş birliği olanağı sunan formülün farklı siyasi partiler arasında da gündeme gelebileceği Başkent kulislerinde konuşuluyor.

GÜNDEM İYİ Parti’de küskünlere vaat taktiği