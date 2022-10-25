Gündem Masada örtülü genişleme
ANKARA

Masada ‘örtülü’ genişleme

Aday-liste düğümünün nasıl çözüleceğinin belirsizliğini koruduğu 6’lı masada ortaklar yeni ittifaklara da kapı aralıyor. 2018 seçimlerinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı Afyonkarahisar’dan Meclis’e taşıyan İYİ Parti’nin benzer bir formülün önümüzdeki seçimde bu kez Trabzon’da işletebileceği konuşuluyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Masada ‘örtülü’ genişleme
​Masada ‘örtülü’ genişleme.

Listelerde geniş iş birliklerine soğuk bakan İYİ Parti’nin Trabzon özelinde bu formüle yeniden başvurabileceği iddia ediliyor. İYİ Parti kaynaklarının iddiasına göre, bu formül işletilirse Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon’da İYİ Parti listesinden aday gösterilecek. Son seçimde İYİ Parti, Trabzon’dan bir milletvekili çıkarmıştı.Masayı genişletmeyen ancak masa dışı partilerle de iş birliği olanağı sunan formülün farklı siyasi partiler arasında da gündeme gelebileceği Başkent kulislerinde konuşuluyor.

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