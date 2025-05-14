Masanın ortasına dikkat: Liderler Erdoğan'ı dinliyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "tarihi nitelikte" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Yarım saatten fazla süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekle Suriye'ye uygulanan ABD yaptırımları kaldırıldı.