Masanın ortasına dikkat: Liderler Erdoğan'ı dinliyor

Liderler, toplantıya çevrim içi katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pür dikkat dinledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ev sahipliğini Suud-i Arabistan yapsa da söz sahibi Türkiye’ydi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte bir araya gelen Trump ve Şara görüşmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevrim içi katıldı. Üç liderin telefon başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dikkatle dinlediği anlar objektiflere yansıdı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "tarihi nitelikte" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Yarım saatten fazla süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekle Suriye'ye uygulanan ABD yaptırımları kaldırıldı.
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