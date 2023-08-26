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Masayı devirip ittifaka rest çeken Akşener'e CHP kanadından cevap: İnsafsızca eleştiriler

Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada seçim yenilgisini ittifaka kesen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı devirdi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener'in sert sözlerine ise CHP kanadından cevap geldi. Akşener'in sözlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Parti liderinin eleştirilerinin 'insafsızca' olduğunu söyledi.

22:59 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'li Gürsel Tekin, Meral Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerini 'insafsızca' olarak niteledi.

CHP'li Gürsel Tekin, Meral Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerini 'insafsızca' olarak niteledi.

Mayıs ayındaki seçimde alınan ardından Millet İttifakı'na kazan kaldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programında konuştu.

Akşener, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü çerçevesinde düzenlenen programda eski ortaklarına bir kez daha zehir zemberek sözlerle yüklendi.



Akşener'den ittifaktaki ortaklarına yaylım ateşi

Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediğine işaret ederek, "Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim ama onların yolunun kapatanlara engel olamadım." dedi.

"Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı"

Akşener eleştirilerinin devamında şu sözlere yer verdi:

"Hataları ile yüzleşmesi gerekenler fırsatı kendi kabahatlerini gizlemek için kullandılar. Ben sustum ama yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, verileri yırtıp atanlar susmadı. Seçimin faturasını bize yüklemeye çalıştılar."

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ittifak ortaklarına yönelik bu sert sözlerine ise CHP'den cevap geldi.

"CHP'nin hedef tahtasına oturtulması çok insafsızca eleştiriler"

Tv100'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan CHP Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Akşener'in eleştirilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında Meral Akşener'in seçimden önce masayı devirmesinin 'normal' olduğunu ifade eden Tekin, "Seçim sürecinde iyi bir sonuç alınmadığı için çok ağır cümlelerle CHP'nin hedef tahtasına oturtulması çok insafsızca eleştirilerdir." dedi.


Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.



#Meral Akşener
#CHP Eski İstanbul Milletvekili
#Gürsel Tekin
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