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MANİSA

Maskeleri gönüllü personel dikiyor

Aralarında hemşire ve hasta bakıcıların da bulunduğu gönüllü hastane personeli, oluşturdukları atölyede Manisa Şehir Hastanesi’nin maske ihtiyacını karşılıyor. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı, “Bir maskede üretim maliyetimiz ortalama 15-20 kuruş. Günde yaklaşık 600 maske üretiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Günlük yaklaşık 600 maske üretiyorlar.
Günlük yaklaşık 600 maske üretiyorlar.

Manisa Şehir Hastanesi’nin aralarında hemşire ve hasta bakıcıların bulunduğu gönüllü personel, evlerinden getirdikleri dikiş makineleriyle, hastanede oluşturulan atölyede maske üretimine başladı. Türkiye’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmesiyle artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen Manisa Şehir Hastanesinde bir grup gönüllü sağlık çalışanı, hastane bünyesinde maske üretme talebini yönetime iletti.

MAKİNELER EVLERDEN GETİRİLDİ

Hastane yönetiminin bu teklifi kabul etmesinin ardından hastanenin çamaşırhane bölümünde hazırlanan atölyeye evlerindeki dikiş makinelerini getiren gönüllü personel, burada hastane yönetiminin aldığı kumaşları ve lastikleri kesip, dikerek maske üretmeye başladı.

  • Günde ortalama 600 hijyenik maskenin hazırlandığı Manisa Şehir Hastanesi’nde üretilen maskeler, dikim sonrası pres ütüde 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfeksiyonu sağlanıyor, paketleniyor ve hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

HASTANENİN İHTİYACI KARŞILANIYOR

Serda Kamalı

Manisa Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serda Kamalı, çalışanların hiçbir karşılık beklemeden maske üretimine katıldığını belirterek, “Üretilen maskeleri enfeksiyon komitemize sunduk ve daha sonra profesyonel olarak üretim yapmaya başladık. Şu anda arkadaşlarımız sayesinde günlük olarak kullanabileceğimiz maske ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bundaki amacımız stoklarımızı da daha dikkatli kullanmak. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız bizim maske ihtiyacımızı karşılasa da biz de çalışanlar olarak destek olmayı amaçladık ve bunu da başardık” dedi.

MALİYETİ ÇOK DÜŞÜK

  • Kamalı, çok düşük maliyete maske ürettiklerine dikkati çekerek, “Bir top kumaş bizlere geldikten sonra bu kumaş katlanarak kesiliyor. Kesim sonrasında 120 derecede ütülenip, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Bir maskede üretim maliyetimiz ortalama 15-20 kuruş ve günlük yaklaşık 600 maske üretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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