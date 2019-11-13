Gündem Maskesiz çıkmayın
İSTANBUL

Maskesiz çıkmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, İstanbul’da bazı noktalarında hava kirliliği oranı tehlikeli boyuta ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul: Arşiv
İstanbul: Arşiv

Raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Son 15 gündür İstanbul’da yüksek basınç var. Yağmur yok, rüzgar yok, sıcaklık yüksek. Bunların üçü de hava kirliliğini artırıcı rollerdir. 15 gündür devam ediyor bunlar” dedi. Prof. Dr. Şen, “ Yüksek basıncın olduğu havalarda, hava kirliliği bu kış biraz canımızı sıkacak. Rüzgar varsa, yağmur varsa bu hava kirliliği olmayacaktır. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım. Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

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