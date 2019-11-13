Maskesiz çıkmayın

Raporu değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Son 15 gündür İstanbul’da yüksek basınç var. Yağmur yok, rüzgar yok, sıcaklık yüksek. Bunların üçü de hava kirliliğini artırıcı rollerdir. 15 gündür devam ediyor bunlar” dedi. Prof. Dr. Şen, “ Yüksek basıncın olduğu havalarda, hava kirliliği bu kış biraz canımızı sıkacak. Rüzgar varsa, yağmur varsa bu hava kirliliği olmayacaktır. Özellikle akşamları maskesiz çıkılmaması lazım. Bilhassa yaşlılar dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

GÜNDEM Meteorolojiden İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı