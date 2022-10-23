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‘Mavi bere’siyle uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, memleketi Isparta’da toprağa verildi. Cenaze töreninde ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Mavi bere’siyle uğurladı
Mavi beresiyle uğurlandı

Pençe - Kilit Operasyonu’nda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 16 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27) için dün son görev yapıldı. Isparta’nın merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Yavaş, 5 Ekim günü Pençe- Kilit Operasyonu’nda teröristlerin açtığı ateşte yaralandı. Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yavaş, önceki gün şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın cenazesi, Ankara’dan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Isparta’ya getirildi. Şehit Yavaş için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda dün tören düzenlendi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Baruş, askeri erkan, şehidin babası Ali ve annesi Mürşide Yavaş, kardeşleri Burak ve Esen Yavaş ile aile yakınları ve çok sayıda Ispartalı katıldı. Törende ağabeyinin askeri üniformasını giyen Esen Yavaş, tabutun üzerine mavi bere bıraktı, gözyaşları sel oldu. Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin’in cenaze namazını kılınmasının ardından şehit Yavaş’ın cenazesi, merkeze bağlı Büyükgökçeli köyüne götürülerek toprağa verildi.

Erdoğan'dan başsağlığı

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim’de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş’ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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