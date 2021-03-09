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‘Mavi Bursa’ için yoğun mesai

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre orta riskli sarı grupta yer alan Bursa’nın bir an önce mavi listeye girebilmesi için gece gündüz demeden dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Mavi Bursa’ için yoğun mesai
​‘Mavi Bursa’ için yoğun mesai

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren adeta alarm durumuna geçen ve özellikle ekonomik ve sosyal destek paketleriyle süreçten olumsuz etkilenen herkesin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte dezenfeksiyon çalışmaları için de yoğun mesai harcıyor.

82 ekipman, 32 araç ve 69 kişilik ilaçlama ekibi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları salgının yayılımının önlenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bursa’nın 17 ilçesini kapsayacak şekilde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan 82 ekipman, 32 araç ve 69 kişilik ilaçlama ekibi bugüne kadar 15 bin 340 ayrı noktada dezenfeksiyon uygulaması yaptı.

59,3 milyon metrekare alanda dezenfeksiyon

Toplu taşıma araçları, ticari taksi ve dolmuşlar, camiler, kamu kurumları halkın yoğun olarak ziyaret ettiği turistik ve tarihi yerler, semt pazarları, eğitim kuramları ve sosyal tesisleri de kapsayan bu çalışmalarda yaklaşık 59,3 milyon metrekare alanda dezenfeksiyon yapıldı. Ayrıca bu süreçte Bursa genelinde hafta içi ve hafta sonu kurulan pazar yerlerinde, metro durakları ve camilerde yaklaşık 70 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı.

Tedbirden taviz yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması için sosyal desteklerden dezenfeksiyon çalışmalarına kadar her alanda yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son değerlenmede orta riskli olarak sarı grupta yer alan Bursa’da kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Öncelikli hedefimiz tabii ki bir an önce Bursa olarak mavi listeye geçmek. Ancak rakamlar çok hassak bir durumda. Kısıtlamaların yeniden yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerine görevler düşüyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ancak asıl önemli olan bireysel önlemlerin alınması. Kısıtlamaların kalkması kesinlikle bir gevşemeye yol açmamalı. Aksi halde yeniden eskiye dönüş yaşanabilir. Bunun için vatandaşlarımızdan tek istediğimiz maske mesafe ve temizlik kuralından asla taviz verilmesin. Bugün tedbirlerden taviz verirsek, yeniden yasaklı bir döneme geçebileceğimiz unutulmamalı” dedi.

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