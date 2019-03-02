'Mavi Vatan 2019'a katılan savaş gemileri boğazdan geçti

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.

Geçişlerini tamamlayan savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetlerinin, gemi uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği "Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı" devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı", 103 geminin katılımıyla gerçekleştiriliyor.