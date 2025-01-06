Mavi Vatan-2025 Tatbikatı için geri sayım

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin dört bir yanında tatbikatlar düzenliyor.





Türkiye’nin dört bir yanında icra ettiği tatbikatlarla tecrübe ve bilgi birikimlerini artırmaya da devam ediyor.





Bu kapsamda da 7-16 Ocak tarihleri arasında 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikatın basın bilgilendirme toplantısı, Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlendi.









Toplantıda açıklamalarda bulunan Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, "Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikattır. Tatbikatın amacı, deniz kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir." dedi.









20 bin personel katılacak





Tatbikata katılacak araç ve personeller ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Türkkan, "Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 Sahil Güvenlik botu iştirak edecektir." diye konuştu.









"Fiili safha gemilerin 6 Ocak'tan itibaren üs limanlarından intikalleri ile başlayacak"





Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, konuşmasına şöyle devam etti:





Fiili safha; gemilerin 6 Ocak tarihinden itibaren üs limanlarından intikalleri ile başlayacak, 7-8 Ocak tarihleri arasında harekata hazırlık faaliyetleri, 9 Ocak tarihinde Asaz/Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 10-11 Ocak tarihinde liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek. Son safhada 14-16 Ocak tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri icra edilecektir. Mavi Vatan 2025 Tatbikatı kapsamında, 115 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi şu an içinde bulunduğumuz Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda teşkil edilmiştir. Tatbikat kontrol merkezinin görevi, tatbikatın maksat ve hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden 'mavi' ve 'kahverengi' unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat harekat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamaktır.





"TCG Oruç Reis tatbikata iştirak edecek"





Tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacağı bilgisini de veren Kenan Kaan Türkkan, "Tatbikatın basın faaliyetleri, gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetimi faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edilecektir. Gerçek basın faaliyetleri; deniz kuvvetleri genel sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi faaliyetleri ise tatbikat kontrol merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir. Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimler ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir. Ayrıca Barbaros sınıfı Fırkateyn yarı ömür modernizasyon projesi kapsamında modernizasyon faaliyetleri tamamlanan ilk gemi TCG Oruç Reis, tatbikata iştirak edecektir." dedi.









"22 liman ziyareti icra edilecektir"





Tatbikat kapsamında 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 22 limanın ziyaret edileceğini kaydeden Türkkan, "Tatbikat kapsamında suüstü unsurlarımız karabombardımanı atışları ile radar akiseli suüstü hedefine suüstü atışları ve manş uçağının çektiği hedefe hava savunma atışları, denizaltılarımız talim torpidosu atışları, deniz hava unsurlarımız, MAM-C, MAM-L ve top roket atışları, tuzla sınıfı karakol gemilerimiz su bombası ve DSH roketi atışları icra edecektir. Ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan E/H simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ve ÇAF atışları icra edilecektir." diye konuştu.





Basın bilgilendirmesinden sonra mihmandar personel eşliğinde tatbikat kontrol merkezi ve Poyraz Limanı gezildi.







