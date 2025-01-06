Mavi Vatan-2025 Tatbikatı için geri sayım

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, 7-16 Ocak tarihleri arasında üç denizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Tatbikatta 90 gemi, 50 hava aracı, 2 SAT ve 3 SAS timiyle birlikte 20 bin personel görev alacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin dört bir yanında tatbikatlar düzenliyor.
Türkiye’nin dört bir yanında icra ettiği tatbikatlarla tecrübe ve bilgi birikimlerini artırmaya da devam ediyor.
Bu kapsamda da 7-16 Ocak tarihleri arasında 'Mavi Vatan-2025 Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikatın basın bilgilendirme toplantısı, Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlendi.
20 bin personel katılacak
Tatbikata katılacak araç ve personeller ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Türkkan, "Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 Sahil Güvenlik botu iştirak edecektir." diye konuştu.
"Fiili safha gemilerin 6 Ocak'tan itibaren üs limanlarından intikalleri ile başlayacak"
Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, konuşmasına şöyle devam etti:
"TCG Oruç Reis tatbikata iştirak edecek"
Tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacağı bilgisini de veren Kenan Kaan Türkkan, "Tatbikatın basın faaliyetleri, gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetimi faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edilecektir. Gerçek basın faaliyetleri; deniz kuvvetleri genel sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi faaliyetleri ise tatbikat kontrol merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir. Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimler ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir. Ayrıca Barbaros sınıfı Fırkateyn yarı ömür modernizasyon projesi kapsamında modernizasyon faaliyetleri tamamlanan ilk gemi TCG Oruç Reis, tatbikata iştirak edecektir." dedi.
"22 liman ziyareti icra edilecektir"
Tatbikat kapsamında 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 22 limanın ziyaret edileceğini kaydeden Türkkan, "Tatbikat kapsamında suüstü unsurlarımız karabombardımanı atışları ile radar akiseli suüstü hedefine suüstü atışları ve manş uçağının çektiği hedefe hava savunma atışları, denizaltılarımız talim torpidosu atışları, deniz hava unsurlarımız, MAM-C, MAM-L ve top roket atışları, tuzla sınıfı karakol gemilerimiz su bombası ve DSH roketi atışları icra edecektir. Ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan E/H simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ve ÇAF atışları icra edilecektir." diye konuştu.
Basın bilgilendirmesinden sonra mihmandar personel eşliğinde tatbikat kontrol merkezi ve Poyraz Limanı gezildi.