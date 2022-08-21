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Mavi Vatan için heyecanlılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin “Açık Deniz Sondaj Teknolojileri” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” bölümlerini kazanan öğrenciler, Mavi Vatan'da yapacakları çalışmalar için şimdiden heyecanlılar. Öğrencilerden Enes Sıkı, "Biz büyük devletin küçük bir parçasıyız ama ileri götürmek bizim elimizde" derken, Emine Sezer, "Bir Türk genci olarak bu projede yer alacak olmak beni heyecanlandırıyor" diye konuştu.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Mavi Vatan için heyecanlılar
Mavi Vatan

Yüksek puanlarla, Mavi Vatan’da sondaj yapmak için üniversitelerin ilgili bölümlerini dolduran çiçeği burnunda üniversiteliler derslere başlamak için gün sayıyor. “Açık Deniz Sondaj Teknolojileri” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” bölümlerini kazanan öğrenciler, Türkiye’nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında rol alacakları için gururlu ve heyecanlı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda açılan ve önlisans düzeyinde eğitim verecek programlarda okuyacak öğrenciler düşüncelerini Yeni Şafak’a anlattı.

ARAŞTIRIRKEN GÖRDÜM

  • Polis olmayı düşündüğünü söyleyen Enes Sıkı, “Üniversitelere bakarken bu bölümün açıldığını gördüm. Detaylı araştırmasını yaptıktan sonra, Mavi Vatan’da bu ülkeye hizmet edebilirim diye düşündüm. TP-OTC ve devletimize bize böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz büyük devletin küçük bir parçasıyız ama ileri götürmek bizim elimizde” dedi.

GELİŞİP GELİŞTİRECEĞİZ

“Bölümün içeriği ve benim hedeflerimi gerçekleştirmede sağlayabileceği katkılar, bölümü tercih etmemdeki en büyük etken oldu” diyen Emine Sezer, “Bir Türk genci olarak bu projede yer alacak olmak beni heyecanlandırıyor. Çünkü dışa bağımlılığı azaltma yolunda atılan önemli bir adım. Bu yolda ben de elimden geleni yapmak isterim. Hem gelişebileceğimiz hem geliştirebileceğimiz ve en önemlisi ülkemize fayda sağlayabileceğimiz çok önemli bir bölüm. Ülkemizin geleceği olan bu projeye sağlayacağım ufak bir katkı bile beni gururlandıracak” diye konuştu.

HAYALİM 4 GEMİDEN BİRİ

  • Sami Yılmaz ise, “Bölümü araştırdım güzel imkânlara sahip olması beni bölüme çekti. Mezun olunca denizlerde doğal gaz arayan 4 sondaj gemisinden birinde çalışmayı hedefliyorum. Sondaj çalışmalarında yer alacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin tarihi bir keşfi olan doğal gazı evlerle buluşturacağız. Bölüm birçok gence istihdam sağlayacak. Ben de onlardan biri olma şansını yakalayacağım” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE KATKIMIZ OLACAK

Emirhan Karcı da, “Bölümü araştırdım ülkemin geleceği için ve kendi kariyerim için çok iyi olacağını düşündüm. Ülkemiz için önemli bir adım olacak sondaj çalışmaları. Bu çalışmaların içerisinde yer alacak olmak beni heyecanlandırıyor. Bölüm ülkemizde ilk kez açıldı. İlk öğrencisi biz olacağımız için ayrı bir mutluluk var içimde. Bu proje sayesinde ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracağız” şeklinde konuştu.

İsmail Hakkı Özölçer
İsmail Hakkı Özölçer

Nitelikli ara eleman yetişecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye’de ilk defa açılan iki bölümün çağın en güncel istihdam ihtiyacına cevap vereceğini belirtti. Prof. Özölçer şunları söyledi: “İngilizce hazırlığa sahip olan bu programlarda okuyan öğrenciler bir yandan aylık 3 bin TL burs imkanı elde ederken, mezun olduktan sonra da TP-OTC’nin iş garantisini kazanmaktadır. Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman istihdamını önemli ölçüde karşılayacak olan bölümlerimize ilk yıl için 30’ar öğrenci aldık ve yüzde yüz doluluk oranına eriştik. Bu programlarımızı tercih eden ve kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum.”

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