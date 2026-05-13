Mavi Vatan kanun teklifi Meclis yolunda: Türkiye’nin denizlerdeki hakları yasal güvenceye alınıyor

AK Parti, Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki alanlarını yasal güvence altına almak için “Mavi Vatan” kapsamında yeni bir kanun teklifi hazırlıyor. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, Kurban Bayramı sonrasında TBMM’ye sunulması beklenen düzenlemenin, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumayı hedeflediğini belirtti.
AK Parti, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruyacak ve uluslararası sulardaki yetki standartlarını belirleyecek kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlıyor. Yeni teklif ile Karadeniz, Akdeniz ve Ege’deki egemenlik haklarının güçlendirilmesi, uluslararası sulardaki yetki ve standartların daha net biçimde belirlenmesi ve yasal boşlukların giderilmesi amaçlanıyor.
Deniz yetki alanları koruma altına alınacak
Düzenleme kapsamında, Türkiye'nin denizlerdeki sınırlarını teşkil eden münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırları temel bir kanunla kural haline getirilecek. Kanun teklifiyle Türkiye'nin kendi yetki alanları içinde uygulayacağı hukuki standartlar netleştirilecek ve uluslararası sulara açılan deniz sahaları koruma altına alınacak.
"Gri bölgeler" uluslararası hukuka göre tanımlanacak
Hazırlanan taslakta, özellikle Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilime neden olan ve "gri bölge" olarak adlandırılan ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü de ele alınıyor. Söz konusu coğrafi formasyonların tarifi ve statüsü, Uluslararası Deniz Hukuku ilkeleri doğrultusunda "Mavi Vatan Kanunu" içinde yer alacak.
"Mavi Vatandaki menfaatlerimizi koruyacak"
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, "Türk deniz yetki alanları kanunu taslağı"na ilişkin basın toplantısında konuştu.
Erhan, deniz hukukunun dinamik olduğunu, bundan 20 yıl öncesi ile kıyaslanamayacağını ve sürekli genişlemeye devam eden bir hukuk alanı olduğunu söyledi.
“Kısa sürede kanunlaşabilir”
DEHUKAM'ın deniz hukuku alanında önemli çalışmalar yaptığını belirten Erhan, Türkiye'deki deniz hukuku çalışmalarının ise uzun bir süre önce başladığını aktardı.
Ege Denizi vurgusu
Taslakta, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi’nin Türkiye’nin iç suları olduğuna ilişkin hukuki yaklaşımın güçlendirildiği ifade edildi. Çalışmanın Ege Denizi’ndeki sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflediği de aktarıldı.
TSK ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri alındı
Kanun teklifinin hazırlık sürecinde, Dışişleri Bakanlığı bürokratları ile koordineli bir çalışma yürütülüyor. Taslak düzenleme oluşturulurken Uluslararası Deniz Hukuku normları ile Türk kanunları karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teknik görüş ve önerileri de çalışmaya dahil edildi.
Mavi Vatan doktrinini iç hukukun bir parçası haline getirecek olan kanun teklifinin, Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.