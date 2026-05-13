Mavi Vatan kanun teklifi Meclis yolunda: Türkiye’nin denizlerdeki hakları yasal güvenceye alınıyor

AK Parti, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruyacak ve uluslararası sulardaki yetki standartlarını belirleyecek kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlıyor. Yeni teklif ile Karadeniz, Akdeniz ve Ege’deki egemenlik haklarının güçlendirilmesi, uluslararası sulardaki yetki ve standartların daha net biçimde belirlenmesi ve yasal boşlukların giderilmesi amaçlanıyor.

Deniz yetki alanları koruma altına alınacak

Düzenleme kapsamında, Türkiye'nin denizlerdeki sınırlarını teşkil eden münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırları temel bir kanunla kural haline getirilecek. Kanun teklifiyle Türkiye'nin kendi yetki alanları içinde uygulayacağı hukuki standartlar netleştirilecek ve uluslararası sulara açılan deniz sahaları koruma altına alınacak.

"Gri bölgeler" uluslararası hukuka göre tanımlanacak

Hazırlanan taslakta, özellikle Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilime neden olan ve "gri bölge" olarak adlandırılan ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü de ele alınıyor. Söz konusu coğrafi formasyonların tarifi ve statüsü, Uluslararası Deniz Hukuku ilkeleri doğrultusunda "Mavi Vatan Kanunu" içinde yer alacak.

"Mavi Vatandaki menfaatlerimizi koruyacak"

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, "Türk deniz yetki alanları kanunu taslağı"na ilişkin basın toplantısında konuştu.

Erhan, deniz hukukunun dinamik olduğunu, bundan 20 yıl öncesi ile kıyaslanamayacağını ve sürekli genişlemeye devam eden bir hukuk alanı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, üç tarafının denizlerle çevrili olması nedeniyle deniz hukukuna ilişkin çalışmaları yakinen takip etmesi gerektiğine işaret eden Erhan , "Deniz hukuku terminolojisinin artık Türkiye sadece uygulayıcısı değil, aynı zamanda bu kavramların oluşturulmasında, hukuki hale gelmesinde doğrudan katkı sağlayan bir devlet" değerlendirmesinde bulundu.

“Kısa sürede kanunlaşabilir”

DEHUKAM'ın deniz hukuku alanında önemli çalışmalar yaptığını belirten Erhan, Türkiye'deki deniz hukuku çalışmalarının ise uzun bir süre önce başladığını aktardı.

Erhan, "Ben bu noktadan sonra bu taslağın bir teklife, akabinde de bir kanuna kısa süre içerisinde dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

Ege Denizi vurgusu

Taslakta, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi’nin Türkiye’nin iç suları olduğuna ilişkin hukuki yaklaşımın güçlendirildiği ifade edildi. Çalışmanın Ege Denizi’ndeki sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflediği de aktarıldı.

TSK ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri alındı

Kanun teklifinin hazırlık sürecinde, Dışişleri Bakanlığı bürokratları ile koordineli bir çalışma yürütülüyor. Taslak düzenleme oluşturulurken Uluslararası Deniz Hukuku normları ile Türk kanunları karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teknik görüş ve önerileri de çalışmaya dahil edildi.

Mavi Vatan doktrinini iç hukukun bir parçası haline getirecek olan kanun teklifinin, Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.



