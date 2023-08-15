Mavi Vatan’a beşinci gemi

Projenin 6, 7 ve 8’inci gemileri STM-TAİS İş Ortaklığı tarafından Sefine, Adik ve Sedef tersanelerinde inşa edilecek. Üç ayrı tersanede aynı anda inşa edilecek gemilerin 36 aylık bir takvimde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. Daha önce Heybeliada 2011’de, Büyükada 2013’te, Burgazada 2018’de, Kınalıada Fırkateyni ise 2019’da hizmete alınmıştı. Tüm sensör ve silah sistemi millî olarak geliştirilen fırkateynler, millî hava savunma kabiliyetleri ile de donatılıyor.