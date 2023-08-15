|
Gündem

Mavi Vatan’a beşinci gemi

Deniz Kuvvetleri, MİLGEM Projesi’nin beşinci gemisi TCG İstanbul’u önümüzdeki ay envanterine katmaya hazırlanıyor.

Canberk Doğan
04:00 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
TCG İstanbul.

TCG İstanbul.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yürütülen İSTİF Sınıfı Fırkateyn Projesi kapsamında inşa edilen TCG İstanbul (F-515) için geri sayım sürüyor. Eylül ayında envantere girmesi planlanan geminin ilk seyir faaliyeti 20 Haziran’da yapılmıştı.

3 GEMİ DAHA YOLDA

Projenin 6, 7 ve 8’inci gemileri STM-TAİS İş Ortaklığı tarafından Sefine, Adik ve Sedef tersanelerinde inşa edilecek. Üç ayrı tersanede aynı anda inşa edilecek gemilerin 36 aylık bir takvimde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. Daha önce Heybeliada 2011’de, Büyükada 2013’te, Burgazada 2018’de, Kınalıada Fırkateyni ise 2019’da hizmete alınmıştı. Tüm sensör ve silah sistemi millî olarak geliştirilen fırkateynler, millî hava savunma kabiliyetleri ile de donatılıyor.





#Mavi Vatan
#TCG İstanbul
#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kök maaşım ne kadar, en düşük emekli maaşı kaç lira?