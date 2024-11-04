Mavi Vatan’da hudutlar güvende

Kara sınır güvenliğinin sağlanması için risk değerlendirmesine dayalı güvenlik duvarı, gözetleme kulesi, algılayıcı sistemler, güvenlik yolları gibi gerekli fiziki ve teknolojik altyapıya ek olarak sahil güvenliği için de elektro optik sistemler devreye alınacak. Akıllı sistemler tehdit unsurları ile kaçak göçe karşı 7/24 güvenlik sağlayacak.





ENTEGRE HABERLEŞME SAĞLANACAK

İçişleri Bakanlığınca faaliyete geçecek veri tabanı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın icra edeceği faaliyetlerde daha yüksek güvenlikte ve daha yüksek hızlarda entegre haberleşme sağlanabilecek. Bu amaçla veri paylaşım altyapısı oluşturularak güvenlik birimleri arasında veri bütünlüğü sağlanacak. Kamu güvenliğine yönelik paydaşlar arasındaki veri tabanında yapılacak iyileştirmeler ile otomatik parmak izi ve avuç izi inceleme (APFİS) verileri ile DNA ve Balistik entegrasyonlarında irtibat sayısı geçen yıla oranla yüzde 5 artırılacak.





YAZILIMLAR GELİŞTİRİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda Havelsan tarafından projelendirilen Sahil-Net ağının tasarımı, kurulumu, entegrasyonu ve üzerinde çalışılacak yazılımların geliştirilmesi sağlandı. Sahil-Net Deniz Projesi kapsamında Marmara Denizi, Akdeniz ve Karadeniz sorumluluk sahasında yüzer unsurlar ve sahil tesislerinin iletişim altyapısının güçlendirilmesi için çeşitli sözleşmelere imza atıldı. Gerekli dokümantasyon ve keşif çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili teknolojilerin hayata geçirilmesi bekleniyor.





AKILLI SİTEMİN ÜÇ SAC AYAĞI OLACAK

Sahil Güvenlik Yönetim Sistemi Projesiyle Türk deniz yetki alanlarında teknolojik gözetleme, tespit, teşhis hususunda imkan ve kabiliyetlere yenileri ekleniyor. Buna göre, elektro optik gözleme kapasitesi olan akıllı sistemlerin kullanıldığı sahil gözetleme istasyonlarının kurulması planlandı. Projenin fizibilitesi sonrası gerekli rıhtım, liman, makine ve teçhizat altyapısının oluşturulması kararlaştırıldı.











