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Mavi Vatan’da hudutlar güvende

Mavi Vatan’da hudutlar güvende

Oğuzhan Ürüşan
04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yasa dışı göçün önlenmesi, deniz etki sahasının korunması ve sahil hattında hudut güvenliğini sağlanması amacıyla akıllı gözlem kuleleri kuruluyor.

Kara sınır güvenliğinin sağlanması için risk değerlendirmesine dayalı güvenlik duvarı, gözetleme kulesi, algılayıcı sistemler, güvenlik yolları gibi gerekli fiziki ve teknolojik altyapıya ek olarak sahil güvenliği için de elektro optik sistemler devreye alınacak. Akıllı sistemler tehdit unsurları ile kaçak göçe karşı 7/24 güvenlik sağlayacak.


ENTEGRE HABERLEŞME SAĞLANACAK

İçişleri Bakanlığınca faaliyete geçecek veri tabanı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın icra edeceği faaliyetlerde daha yüksek güvenlikte ve daha yüksek hızlarda entegre haberleşme sağlanabilecek. Bu amaçla veri paylaşım altyapısı oluşturularak güvenlik birimleri arasında veri bütünlüğü sağlanacak. Kamu güvenliğine yönelik paydaşlar arasındaki veri tabanında yapılacak iyileştirmeler ile otomatik parmak izi ve avuç izi inceleme (APFİS) verileri ile DNA ve Balistik entegrasyonlarında irtibat sayısı geçen yıla oranla yüzde 5 artırılacak.


YAZILIMLAR GELİŞTİRİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda Havelsan tarafından projelendirilen Sahil-Net ağının tasarımı, kurulumu, entegrasyonu ve üzerinde çalışılacak yazılımların geliştirilmesi sağlandı. Sahil-Net Deniz Projesi kapsamında Marmara Denizi, Akdeniz ve Karadeniz sorumluluk sahasında yüzer unsurlar ve sahil tesislerinin iletişim altyapısının güçlendirilmesi için çeşitli sözleşmelere imza atıldı. Gerekli dokümantasyon ve keşif çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili teknolojilerin hayata geçirilmesi bekleniyor.


AKILLI SİTEMİN ÜÇ SAC AYAĞI OLACAK

Sahil Güvenlik Yönetim Sistemi Projesiyle Türk deniz yetki alanlarında teknolojik gözetleme, tespit, teşhis hususunda imkan ve kabiliyetlere yenileri ekleniyor. Buna göre, elektro optik gözleme kapasitesi olan akıllı sistemlerin kullanıldığı sahil gözetleme istasyonlarının kurulması planlandı. Projenin fizibilitesi sonrası gerekli rıhtım, liman, makine ve teçhizat altyapısının oluşturulması kararlaştırıldı.



Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü olacak: Gök Vatan'ın 'SİPER'i envantere girdi

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen Çelik Kubbe'nin birbirinden farklı teknolojileri birer birer envantere giriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin en önemli parçalarından biri olan 'SİPER'in silahlı kuvvetlerin envanterine girdiğini açıkladı. Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun."


#mavi vatan
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