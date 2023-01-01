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Mayıs içinde bu işi bitirelim: Bahçeli'den muhalefete seçim çağrısı
MHP lideri Bahçeli, seçim tarihine ilişkin muhalefete, "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" çağrısı yaptı. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, Gazi Meclis'ten böyle bir kararın çıkması durumunda bunun erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Baykar’ı hedef alan Babacan için ise “Selamsız” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
3:45 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması konusunda muhalefete çağrıda bulunarak mayıs için tarih verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması konusunda muhalefete çağrıda bulunarak mayıs için tarih verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin erkene alınması konusunda muhalefete çağrıda bulunarak mayıs için tarih verdi. Bahçeli "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" dedi. Partisinin Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulmasına dikkati çekti. Bahçeli, "TBMM'de ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM DEĞİL GÜNCELLEME

Bahçeli şunları kaydetti: “Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu, akla ve hukuka yatkın olanı budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır.

İKİ ALTERNATİFE DE HAZIR

TBMM'de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanı’mız Anayasa’nın 116'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi iki alternatife de bihakkın hazırdır.

SANDIKTAN KORKMAYIN

Cumhurbaşkanı’mız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, Cumhurbaşkanı, Seçim Kanunu’nun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmişlerse TBMM’de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır.

CHP, HDP’NiN YEDEK KULÜBESİ

  • Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, HDP'nin yedek kulübesine, siyasi amigoluğuna, ikmal kafilesine, Türkiye aleyhine kurgulanan beşinci kol faaliyetine tam olarak dönüşmüştür. Teröre yardım ve yataklık yapan, bu kapsamda odak haline gelen HDP kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın? HDP'nin kapatılması

bir adalet ve demokrasi onurudur.”

Selamsız Babacan

Bahçeli konuşmasında İHA ve SİHA’ların üreticisi Baykar’ı hedef alıp, “Onlara dokunacağız” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a tepki gösterdi. Babacan için, “Selamsız” nitelemesi yapan Bahçeli şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin yalanı, dolanı ve iftiraları alkışladığını küstahça ileri süren CHP Genel Başkanı ve milli silah sanayiine çamur atan, Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir.”


#Devlet Bahçeli
#MHP
#Seçim
#CHP
#HDP
#Ali Babacan
2 saat önce
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Mayıs içinde bu işi bitirelim: Bahçeli'den muhalefete seçim çağrısı
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