MEB açıkladı: 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi için gözler MEB’e çevrilmişti. Binlerce öğretmen adayı ek atamalarla ilgili son dakika detayları takip ediyordu. Öğretmen adaylarının beklediği açıklama son dakika yapıldı. 15 bin yeni öğretmen ataması başvurusunda adaylar branş dağılımlarını göz önünde bulunduracak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

15 bin ek öğretmen ataması için branş dağılımı açıklandı. Ek öğretmen atamaları için başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek. İlgili başvuruların 27 Eylül’de başlamasından dolayı kılavuzun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

EK ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

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Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.