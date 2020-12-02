MEB duyurdu: LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Kaynak destekleri artırılacak

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır.

Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

OYNAT 00:00 Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, 'LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. YKS sınavına ilişkin olarak bunun kararını ÖSYM verir. Orasıyla da istişaremiz devam ediyor' dedi.



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GÜNDEM Sağlık Bakanı Koca: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak