Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MEB duyurdu LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu
EĞİTİM

MEB duyurdu: LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Ayrıca, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynakların sunulacağı ve bu alandaki bütün ihtiyaçların karşılanmaya devam edileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Kaynak destekleri artırılacak

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır.

  • Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu
OYNAT 00:00
Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, 'LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. YKS sınavına ilişkin olarak bunun kararını ÖSYM verir. Orasıyla da istişaremiz devam ediyor' dedi.

Sağlık Bakanı Koca: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak

MEB açıkladı: LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak
GÜNDEM
MEB açıkladı: LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak
Abone Ol Google News
MEB duyurdu

MEB duyurdu

​LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu.
Türkiyenin elineüç koz birden geçti

Türkiye'nin eline
üç koz birden geçti

İran'ın büyük bir indirimden başka çaresi yok.
Çavuşoğlu’ndan NATO toplantısında Türkiye’yi suçlayan Pompeo’ya sert tepki

Yeni ​uygulama 1 Ocak itibariyle başlıyor.
Yeni yöntemle<br>ilk kez görüntülendi

Yeni yöntemle
ilk kez görüntülendi

İyileşen Kovid-19 hastalarında üç ay sonra ortaya çıkıyor.
TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​Kalın: “Dünya örgütleri kendini değiştirmek zorunda”
Ödüm koptu, maskemi taktım

Ödüm koptu, maskemi taktım

​Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ilgi gördü.

Tahammülümüz <br>kalmadı

Tahammülümüz
kalmadı

​Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz hakemlere isyan etti.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Desteklerde<br>süre uzatıldı

Desteklerde
süre uzatıldı

​Erdoğan imzaladı, Bakan Selçuk açıkladı..
Bakan Koca<br>tarih verdi

Bakan Koca
tarih verdi

Aşı takvimi 11 Aralık'ta başlayacak.
Acil servisler <br>nefes aldı

Acil servisler
nefes aldı

​Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı kısıtlamaları değerlendirdi.
Karabağ sorunu çözüldü

Karabağ sorunu çözüldü

​Aliyev, yeni dönemle ilgili ulusa seslendi.
Krize mola

Krize mola

Gergin açıklamalar, yerini olumlu mesajlara bıraktı.
CHP milli güvenlik sorunu

CHP milli güvenlik sorunu

​Kulislerde, Türkiye karşıtı lobilere çanak tuttuğu belirtiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.