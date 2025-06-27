MEB duyurdu: Okul öncesi çocuklarına yönelik 'Yaz Eğitimi' başladı

"Ancak talep ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabildiği gibi azami çocuk sayısı dolmadan da yeni grup oluşturulamıyor. Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde yönerge hükümleri doğrultusunda bir grupta okul öncesi eğitim çağında en az 5 çocuk olması durumunda sınıf açılabilecek."