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ANKARA

MEB ile YÖK arasında iş birliği protokolü

Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Bu sayede MEB, öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaç duyacağı konularda program ve etkinlikler düzenlenmesi gibi pek çok başlık içeren iş birliği protokolüyle, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın yürütülmesine ilişkin usul ve esasların gerçekleşmesi için YÖK'e her türlü desteği verecek. Uygulama sürecinde ortak çalışmalar için iş birliği yapılacak.

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MEB ile YÖK arasında iş birliği protokolü
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Bakanlık ve YÖK arasında imzalanan protokol ile; MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun koordinatörlüğünde öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi, Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, Öğretmenlik Uygulaması ile Okullarda Rehberlik Uygulamaları derslerinin yürütülmesi için uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı görevlendirilmesi,

  • Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimine yönelik mesleki gelişim programları konusunda,

Öğrenciler akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilecek

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın içeriğinin geliştirilmesi için iş birliği yapılacak. Ayrıca YÖK’ün koordinasyonunda yükseköğretim kurumları ile birlikte merkezî ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ve etkinlikler düzenlenecek.

MEB'den öğretmen adaylarına müjde: Öğretmenlik başvurusunda şartlar genişletildi
GÜNDEM
MEB'den öğretmen adaylarına müjde: Öğretmenlik başvurusunda şartlar genişletildi
  • Aday öğretmenlik eğitimi sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik programlarda ve YÖK’ün koordinasyonunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde üniversitelerle iş birliği yapılacak.

Protokolle, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından akademik ve araştırma danışmanlığı ile yurt dışında yaşayan kültür coğrafyamıza dâhil soydaş öğretmenlere yönelik lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde eğitim programları açılmasının teşviki için iş birliği yapılması da karar bağlandı.

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