MEB: Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye değil tüm dünyayı merakta bırakan bir müjde vereceğini ifade etmişti. Erdoğan, Karadeniz açıklarında Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini bulunduğunu açıkladı. Keşfedilen rezerv, Rus ve Çin basınında büyük yankı bulurken, birçok uzman da konuyla ilgili farklı görüşlere yer verdi.