MEB: Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek

MEB, 21 Eylül’de açılması planlanan okullarda yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı bulunan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini açıkladı. Konuyla alakalı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin de alınacağı bildirildi.
Söz konusu sınavlar şayet mümkünse spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bu durumun mümkün olmaması halinde ise öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.
- Yüz yüze eğitimin planlandığı 21 Eylül tarihinde başlaması durumunda, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde, hastalığı bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. Söz konusu belgenin uygun görülmesi durumunda kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, eğitim faaliyetlerine online bir şekilde devam edecek.