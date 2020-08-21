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Gündem MEBden okul öncesi eğitim kurumları için "yaz okulu" kararı
EĞİTİM

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için "yaz okulu" kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, çalışan velilerin taleplerini gözeterek, okul öncesi eğitim kurumlarının yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürmesi kararı aldı. Bakanlıkça kurumlara gönderilen yazıda ''Yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir" denildi.

Haber Merkezi AA
Yaz okulu ve kulüplerinin faaliyetleri yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürülecek.
Yaz okulu ve kulüplerinin faaliyetleri yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürülecek.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlara, yaz okulu faaliyetlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuşluk düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" uyarınca yaz okulları ve yaz kulüplerinin açılabileceği anımsatıldı.

MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı
GÜNDEM
MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı
  • Yazıda, başta sağlık alanındakiler olmak üzere çalışan velilerin, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarını, yaz okulları ve kulüplerinin sona ereceği 31 Ağustos'tan sonra mesai saati içinde bırakacak yer bulamayacaklarından, uygulamanın yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam etmesi talebini Bakanlığa ilettikleri belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklama
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklama

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların güvenli ortamlarda bulunabilmesini sağlamak amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlarda Bakanlıkça yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir."

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