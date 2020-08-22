Uzaktan eğitime yüzde 100 erişim: Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle aynı formülde devam edecek

Bu çerçevede yeni öğretim yılında uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos tarihinde başlayacak, 21 Eylül’e kadar devam edecek.
ERİŞİM MERCEK ALTINDA
Pandeminin seyrine göre örgün eğitim sınıflara bağlı olarak kademeli olarak gündeme gelmesi planlanırken uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilerin de durumu bakanlık tarafından masaya yatırıldı.
HER EVE TV, İNTERNET
MEB, kaç hanede televizyon, internet olup olmadığını araştırdı. Araştırmada hanelerin yüzde 5’inde televizyon, yüzde 20’sinde ise internet bulunmadığı tespit edildi. MEB, evinde internet veya televizyon bulunmayan çocuklar için çalışma yürütüyor. Çalışma tamamlandığında televizyon ve internet erişimi olmayan hanelerin sıkıntısı çözülecek. Öğrenciler, uzaktan eğitime sorunsuz erişecek.
Yaz okulları açık olacak
- Milli Eğitim Bakanlığı çalışan velilerin taleplerini gözeterek, okul öncesi eğitim kurumlarının yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürmesi kararı aldı. Bakanlıkça kurumlara gönderilen yazıda ‘’Yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir” denildi.