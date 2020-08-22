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Gündem Uzaktan eğitime yüzde 100 erişim Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle aynı formülde devam edecek
EĞİTİM

Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?

Uzaktan eğitime yüzde 100 erişim: Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle aynı formülde devam edecek

Kovid-19 nedeniyle mart ayından başlayarak 2019-2020 eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı başlangıcında da salgın tehdidi nedeniyle aynı formülü uygulayacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu çerçevede yeni öğretim yılında uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos tarihinde başlayacak, 21 Eylül’e kadar devam edecek.

ERİŞİM MERCEK ALTINDA

Pandeminin seyrine göre örgün eğitim sınıflara bağlı olarak kademeli olarak gündeme gelmesi planlanırken uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilerin de durumu bakanlık tarafından masaya yatırıldı.

HER EVE TV, İNTERNET

MEB, kaç hanede televizyon, internet olup olmadığını araştırdı. Araştırmada hanelerin yüzde 5’inde televizyon, yüzde 20’sinde ise internet bulunmadığı tespit edildi. MEB, evinde internet veya televizyon bulunmayan çocuklar için çalışma yürütüyor. Çalışma tamamlandığında televizyon ve internet erişimi olmayan hanelerin sıkıntısı çözülecek. Öğrenciler, uzaktan eğitime sorunsuz erişecek.

Bingöllü Erva Nur'un uzaktan eğitime ilk tepkisi: Bizi duyuyor mu?
OYNAT 00:36
Bingöllü Erva Nur'un uzaktan eğitime ilk tepkisi: Bizi duyuyor mu?
Bingöl Gazi İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Erva Nur'un, uzaktan eğitim programı kapsamında televizyon karşısından derse katılımı ve ardından annesine dönerek 'bizi duyuyor mu' dediği görüntüler izleyenlerin kalplerini ısıttı.


Yaz okulları açık olacak

  • Milli Eğitim Bakanlığı çalışan velilerin taleplerini gözeterek, okul öncesi eğitim kurumlarının yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürmesi kararı aldı. Bakanlıkça kurumlara gönderilen yazıda ‘’Yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir” denildi.

Öğrenciler
OYNAT 00:32
Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.


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