Uzaktan eğitime yüzde 100 erişim: Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle aynı formülde devam edecek

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Fatiha Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Fatih Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Yedi ayettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. Kur’an’ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rek‘atlarında rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede O’na yaklaşması murat edilmiştir. Haberimizde Fatiha Suresinin Arapçasını, Türkçe mealini bulabilir, Fatiha'yı okuyabilir, dinleyebilir ve ezberleyebilirsiniz.