MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı: Karneler 17 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim yılı takvimini açıkladı. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan’da yapılacak, karneler 17 Haziran’da dağıtılacak.
MEB'den yapılan açıklamada şöyle:
- "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
- Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
- 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
- Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
- 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
- Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak."
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
🔔Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
🗒️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
🗒️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
🗒️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
📌Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi