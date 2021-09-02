Gündem MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı Karneler 17 Haziranda
EĞİTİM

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı: Karneler 17 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı takvimini açıkladı. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan’da yapılacak, karneler 17 Haziran’da dağıtılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak?
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim yılı takvimini açıkladı. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan’da yapılacak, karneler 17 Haziran’da dağıtılacak.

MEB'den yapılan açıklamada şöyle:

  • "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
  • Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
  • 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
  • Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
  • 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
  • Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak."


Miniklerin uyum haftası
GÜNDEM
Miniklerin uyum haftası

Okullar hazır kitaplar sıralarda
GÜNDEM
Okullar hazır kitaplar sıralarda

Abone Ol Google News
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.
Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı

"Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı"

​Bu yazıyı dükkanına astıktan sonra ticari hayatı değişti...
Cihat Tamerdan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili açıklama

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.

​Barış Pınarı bölgesinde en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.