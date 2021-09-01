Miniklerin uyum haftası

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Kovid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak. Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Bu süreçte Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek. Öte yandan, vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.

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AİLELERİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in bakanlık görevini devralmasının ardından, “Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir” açıklamaları ile tam zamanlı yüz yüze eğitim hazırlıkları ülke genelinde hız kazandı. “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” hazırlandı. Ailelerin de çocukları için servis, yemekhane, kılık kıyafet ve kırtasiye malzemeleri gibi okul hazırlıkları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermek için hazırlık yürütüldü. Öte yandan, bu yıl öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinde de değişikliğe gidildi. Bu yılki seminerler, dün başladı ve 3 Eylül’e kadar sürecek. Öğretmenlere yönelik seminerleri bu sene tamamen Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler oluşturacak. Öte yandan, bu yılki eğitim öğretim dönemine, 3 Eylül itibarıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen de katılacak.

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HAFTADA BEŞ GÜN TÜM DERSLER YÜZ YÜZE

6 Eylül Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlayacak. Giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve ikili eğitime ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine göre düzenlenecek. Eğitim, ders saatleri azaltılmadan yapılacak.

İlk ara tatil: 15-19 Kasım 2021 - Birinci dönem sonu: 21 Ocak 2022 -İkinci dönem başlangıcı: 7 Şubat 2022 - İkinci dönem ara tatili: 11-15 Nisan 2022 -Eğitim yılı sonu: 17 Haziran 2022

HAZIRLIKLAR TAMAM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hitap etti. Özer, şöyle konuştu: “Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde, artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz. Eğitim, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından birisi. Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde, hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kat daha dikkatli, iki kat daha sorumluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla beraber, biliyorum ki öğretmenlik, kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz.” Özer, öğretmenlere üç gün boyunca, “Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek”, “Önleyici Tedbirlerin Alınması” konularında bilgiler verileceğini aktardı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

13 MADDEDE ÖNLEMLER

- Öğretmen ve okul personelinin aşılarının tamamlanmış olması önerilecek. Aşı olmayanlardan haftada 2 defa PCR testi istenecek. Testler, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak. Veli ve öğrenciye zorunlu olmayacak.

- Tüm okullarda yeterli sayıda maske MEB tarafından temin edilecek.

- Okul içerisinde maske atık kutuları bulundurulacak.

- Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek.

- Öğrencilerin ders aralarında mümkün olduğu kadar açık alana çıkmaları sağlanacak, sınıflar en az 10 dakika havalandırılacak.

- Okul içinde ve bahçesinde kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

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- Yüksek sesle yapılan egzersizler açık alanda mesafeli şekilde yapılacak.

- Beslenme saatleri mümkün oldukça farklı zamanlara yayılacak.

- Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

- Ortak alanlara el antiseptikleri konacak.

- Velilere, Kovid konusunda Bilgilendirme Formu verilecek. - Veli ve ziyaretçiler mümkün olduğu kadar okul bahçesine alınmayacak. Alınırsa maske zorunluluğu ve HES kodu kontrolü yapılacak.

- Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.