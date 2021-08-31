Okullar hazır kitaplar sıralarda

Öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri bugün başlıyor. Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler, öğrencilerin korunması ve süreçlerin çok dikkatli şekilde yürütülmesiyle ilgili kapsamlı bir seminer alacak öğretmenler, üç günlük bir eğitim programına tabi tutulacak. Öte yandan yarın da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası dolayısıyla okul yolunu tutacak. Bu sebeple, yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temin edilen ders kitapları okullara dün ulaştırıldı.

SON HAZIRLIKLAR YAPILDI

Koronavirüs nedeniyle uzun aradan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili son hazırlıklar gözden geçirilirken öğrencilere dağıtılacak kitaplar da büyük ölçüde okullara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılında okutulacak kitaplar ilçelere teslim edildi. Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi’ndeki Leyla Bayram İlkokulu bu konuda merkez olarak belirlenirken ilçedeki 64 ilk ve orta dereceli okuldaki 72 bin öğrenci için gönderilen 550 bin kitap tutanaklarla okul yöneticilerine teslim edildi. Titizlikle yapılan dağıtımda okulların açılması ile öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulacağı belirtildi. Leyla Bayram İlkokulu’ndaki telafi eğitimine katılan öğrenciler ders aralarında sınıflara giderek kitapları yerleştiren öğretmen ve görevlilere kısa süreliğine yardım etti.

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ÖĞRETMENE HİJYEN KİTİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak. Bu kapsamda, servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar belirlendi; tüm okullara bildirildi.

Bakanlık tarafından Kovid-19 salgını sürecinde eğitim-öğretim ortamının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla vaka ve temaslara yönelik süreçlerin takip edilebildiği elektronik takip sistemi geliştirildi. 81 ildeki bütün okullara maske teminiyle ilgili ödenek gönderildi. Her ay öğretmenlere verilecek olan maske ve dezenfektandan oluşan hijyen kitleri hazırlandı. Öğretmen ve okul personelinin aşılarını tamamlamaları istenirken aşısızlardan hafta iki kez PCR isteneceği hatırlatıldı.

DSÖ VE UNICEF’TEN ÇAĞRI: TÜM OKULLAR AÇIK KALSIN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 salgınına karşı gerekli tüm önlemlerin alınarak Avrupa ve Orta Asya’da tüm okulların açık kalması çağrısında bulundu. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, okulların açık kalmasının çocukların eğitimi, ruh sağlığı ve sosyal becerileri, okulların çocukların toplumun mutlu ve üretken üyeleri olmalarına yardımcı olması açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. “Aşılar, toplumları yeniden açmanın ve ekonomileri istikrara kavuşturmanın yoludur.” diyen Kluge, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde tüm okulların açık kalması çağrısı yaparak, “Aşı bir haktır ama aynı zamanda bir sorumluluktur. Bölgemizde aşı alımındaki durgunluk ciddi endişe kaynağıdır.” ifadesini kullandı.

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