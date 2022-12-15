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MEB'den 'Diriliş Çağrısı': Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Salâ ve Salavât-ı Şerife Okuma Yarışması düzenliyor

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğrencileri dinî mûsikî alanında yetiştirmek, milletimizin direniş ve diriliş sembollerinden olan "Salâ" bilincini yaygınlaştırmak amacıyla “Diriliş Çağırısı” Salâ ve Salavât-ı Şerife Okuma Yarışması Usul ve Esasları hazırlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEBden Diriliş Çağrısı: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Salâ ve Salavât-ı Şerife Okuma Yarışması düzenliyor
Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğrencileri dinî mûsikî alanında yetiştirmek amacıyla 'Diriliş Çağrısı' Salâ ve Salavât-ı Şerife Okuma Yarışması düzenlenecek.

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde öğrencilerin ders başarısını artırmanın yanı sıra mesleki, sosyal ve kültürel birçok etkinliğin yapıldığını ifade ederek bu çalışmalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Salâ okuyuşları kültürel ve manevî zenginliğimizi ortaya çıkaracak”

İslam geleneğinin cami musikisi alanında önemli örneklerinden olan Salâ ve Salavât-ı Şerife konusunda öğrencilerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlik için Genel Müdür Mehmet Nezir Gül, “Bu yarışmalar vesilesi ile öğrencilerimiz Anadolu’da yaygın olarak kullanılan salâ okuyuşları ile hem kültürel ve manevî zenginliğimizi ortaya çıkaracak hem de salavât-ı şerife ile yurdun her köşesinde Hazreti Peygambere saygı ve sevgisini dile getirecektir.” dedi.

Gül, Yarışmanın, 2022 Süleyman Çelebi’yi Anma ve Mevlid-i Nebi Yılı kapsamında ayrı bir önemi olduğuna değinerek “Yine bu yarışma vesilesiyle öğrencilerimiz, Peygamber Efendimizi (s.a.v) daha yakınında hissedecek ve onun örnekliğini kendi hayatında yaşatacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bu yarışmalarda öğrencilere kılavuzluk edecek usul ve esaslar, salâ ve salavt-ı şerife metinleri ile ünlü musîkîşinasların örnek okuyuşlarının yer aldığı ses kayıtlarına ulaşmak için tıklayınız: https://dinogretimi.meb.gov.tr...

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