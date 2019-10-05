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POLİTİKA

MEB'den intihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

MEB'den intihar eden Suriyeli öğrenci Vail hakkında açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Kocaeli'de Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud’un ölümüne ilişkin MEB'de yapılan açıklamada "Suriye uyruklu öğrencimiz ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da Vail'in sevilen ve başarılı bir öğrenci olduğu ve 2018/2019 eğitim öğretim yılında 4’üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
9 yaşındaki Vail El Suud mezarlıkta intihar etti
9 yaşındaki Vail El Suud mezarlıkta intihar etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli'de intihar eden Suriye uyruklu ortaokul öğrencisi Vail El Suud'n (9) öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu öğrencimiz ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Suriyeli olduğu için dışlanan ve öğretmeni tarafından azarlanan 9 yaşındaki çocuk intihar etti
GÜNDEM
Suriyeli olduğu için dışlanan ve öğretmeni tarafından azarlanan 9 yaşındaki çocuk intihar etti

OKULDA HERHANGİ BİR PROBLEMİ YOK

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilk tespitlerine göre Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud’un son derece başarılı bir öğrenci olduğu, 2018 yılının Mart ayında 3’üncü sınıfa kayıt yaptırdığı, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 4’üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği belirtildi.

DHA
Vail'in son görüntüsü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Açıklamada, "Okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rehberlik İl Ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Eğitim camiamızı derinden üzen bu acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup, adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, olayı araştıran ekibin soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde bir rapor hazırladığı iddiasının da doğru olmadığı bildirildi.

DHA
Vail El Suud
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