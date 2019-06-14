Gündem MEBden lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
EĞİTİM

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine 'devamsızlık' affı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi. Buna göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınan kararla, 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

MEB tarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

Yazıda, 2018-2019 ders yılının sona ermesiyle öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek başarılı olanların bir üst sınıfa geçeceği, son sınıfta başarılı olanların ise mezun olacağı anımsatıldı.

MEB'e ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü - özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştüklerinin görüldüğü ifade edildi.

Bu durumun, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında tedirginliğe ve kaygıya yol açtığının anlaşıldığı aktarılan yazıya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

Ayrıca dönem puanı oluşmayan ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrenciler ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak ve sonraki öğretim yılında örgün eğitime devam etmeleri sağlanacak.

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