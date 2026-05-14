MEB’den öğrenci odaklı hamle: İtalyan Lisesi için yeni planlama

Merve Safa Akıntürk
11:4114/05/2026, Perşembe
Okulda görev yapan 14 öğretmenin iş bırakması nedeniyle derslerin boş kalacağı gerekçesiyle Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı okullardan 26 öğretmeni görevlendirdi.
İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde 14 Türk öğretmenin iş bırakmasıyla başlayan süreç sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın devreye girerek öğrenci mağduriyetini önlemeye yönelik adımlar atması, okulun geleceğine dair “kapanıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

İstanbul Beyoğlu’nda faaliyet gösteren Özel İtalyan Lisesi’nde yaşanan öğretmen krizi eğitim kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Okulda görev yapan 14 Türk öğretmenin iş bırakmasının ardından derslerin boş kalacağı gerekçesiyle Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı devlet okullarından 26 öğretmen görevlendirildi.

Gelişmelerin ardından Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla İstanbul Valiliği’ne gönderilen yazı, öğrencilerin eğitim sürecinde yaşanan aksaklıkları ve olası öğrenme kayıplarını merkeze alırken, kamuoyunda
“İtalyan Lisesi kapanıyor mu?”
sorusunu da yeniden tartışmaya açtı.

ANAYASAYA AYKIRI TUTUM

Bakanlık yazısında, okuldan çeşitli nedenlerle ayrılarak farklı resmi veya özel ortaöğretim kurumlarına nakil olan ya da olacak öğrencilerin derslerde konu eksiklikleri ve öğrenme kayıpları yaşayabileceği uyarısında bulunuldu. Bu kapsamda öğrencilerin eğitim hakkının kesintiye uğramaması gerektiği vurgulandı. Söz konusu yazıda, Anayasa’nın 42’nci maddesine atıf yapılarak eğitim hakkının güvence altında olduğu hatırlatıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çerçevesinde
“çocuğun üstün yararı”
ilkesinin altı çizildi.

TELAFİ SÜRECİ BAŞLATILSIN UYARISI

MEB yazısında, öğrencilerin akademik durumlarının okul yönetimleri tarafından rehberlik servisleri ve ilgili öğretmenlerle birlikte değerlendirilmesi, boş geçen derslerden doğan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi ve telafi eğitimlerinin planlanması istendi. Özellikle merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için telafi sürecinin gecikmeden başlatılması gerektiği ifade edildi.

İTALYAN LİSESİ KAPANACAK MI?

Genel Müdür Fethullah Güner imzasını taşıyan yazıda ayrıca,
öğrencilerin uyum süreçleri, rehberlik ve psikososyal destek ihtiyaçları ile ölçme-değerlendirme süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiği belirtildi.
Tüm bu adımların
“eğitim hakkının sürekliliği ve fırsat eşitliği”
ilkeleri doğrultusunda uygulanması talimatı verildi. Öte yandan okulda yaşanan öğretmen krizi ve Bakanlık yazısının içeriği, kurumun geleceğine ilişkin soru işaretlerini de artırdı.

Öte yandan Özel İtalyan Lisesi kapanıyor mu sorusu da tartışma konusu.


