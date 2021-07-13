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EĞİTİM

MEB'den yardımcı kaynak açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan ölçme değerlendirme merkezleri, koronavirüs salgını döneminde öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağladı. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde ölçme değerlendirme merkezlerinin belirli standartta soru hazırlamaları ve 81 ilde kullanılabilmesi için yeni bir dijital platform oluşturuldu. Bu platform sayesinde hazırlanan sorulardan okullardaki öğretmenlerimiz de yaralanabildiler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MEBden yardımcı kaynak açıklaması
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MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa'da ölçme değerlendirme merkezini gezerek, incelemelerde bulundu. Özer, ölçme değerlendirme merkezlerinin, ulusal ve uluslararası öğrenci başarı izleme programlarının koordine edilmesi ile yardımcı kaynakların hazırlanmasında kapsamlı çalışmalar yaptığını söyledi. Merkezlerin hizmetleri hakkında bilgi veren Özer, şunları kaydetti: "Özellikle Kovid-19 salgını günlerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere tüm kademe ve sınıf seviyelerinde çok sayıda yardımcı kaynak hazırlayarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sundular. Diğer taraftan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde ölçme değerlendirme merkezlerinin belirli standartta soru hazırlamaları ve 81 ilde kullanılabilmesi için yeni bir dijital platform oluşturuldu.

"Her geçen gün sunduğu hizmetlerin kapasitesi artıyor"

Bu platform sayesinde hazırlanan sorulardan okullardaki öğretmenlerimiz de yaralanabildiler. Diğer taraftan ulusal öğrenci başarı izleme çalışmalarımızın 81 ilde başarılı bir şekilde uygulanmasında da çok önemli katkıları oldu. Bursa'da da ölçme değerlendirme merkezi oldukça başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Her geçen gün sunduğu hizmetlerin kapasitesi artıyor."

  • Özer, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve merkezde görevli öğretmenleri başarılı çalışmaları dolayısıyla kutladı.
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