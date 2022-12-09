Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmaranın batısının; Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisanın güney, Uşakın batı çevrelerinin; Antalya ve Ispartanın iç kesimlerinin; Batı Karadeniz, Kocaeli ve Sakaryanın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalyanın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.