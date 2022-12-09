Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul dahil 68 il için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte 9 Aralık Cuma güncel hava durumu raporu...
9 Aralık Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul dahill 68 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdenizde beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel ve taşkına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu
Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmaranın batısının; Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisanın güney, Uşakın batı çevrelerinin; Antalya ve Ispartanın iç kesimlerinin; Batı Karadeniz, Kocaeli ve Sakaryanın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalyanın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 2°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Meteoroloji bölge bölge açıkladı: İstanbul dahil 68 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul dahil 68 il için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte 9 Aralık Cuma güncel hava durumu raporu
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