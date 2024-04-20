Meclis 'çocuk bahçesine' dönecek

Meclis'te uzun bir süre sonra ilk kez 23 Nisan etkinlikleri bir haftaya yayılacak şekilde kutlanacak. Bugün başlayacak etkinlikler 25 Nisan'a kadar sürecek. Bugün yapılacak etkinliğe ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı da katılacak. Çocuklar Meclis yerleşkesi ve ön bahçede kurulacak şenlik alanında bayramlarını kutlayacak. 23 Nisan'da ise önce geleneksel çocuk oturumu, ardından da 23 Nisan özel oturumu yapılacak. Özel oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine ayrılan dinleyici locasından takip edecek. CHP lideri Özgür Özel de bu 23 Nisan da ilk kez genel başkan sıfatıyla genel kurula hitap edecek. 25-26 Nisan tarihleri arasında da TBMM Tören Salonu'nda 'Çocuk Zirvesi' düzenlenecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan özel oturumuna başkanlık yapacak.