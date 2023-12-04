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Meclis harekete geçti! Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri mercek altında

Son dönemde lüks yaşantılarını gözler önüne seren sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar Türkiye'nin gündeminde. Hepsi aynı mesleği yapıyor, lüks otomobillere biniyor. Gelirlerinin nereden sağlandığını ise oldukça merak edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti. Hazırlıkları yapılan torba yasa teklifi ile sosyal medyada faaliyet gösterenlerin gelirlerinin araştırılması, kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:41 - 4/12/2023 Monday
Güncelleme: 10:43 - 4/12/2023 Monday
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Sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirilecek.
Sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirilecek.

Son dönemde sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar gündemde.


Bazı isimler tutuklanırken, kara para soruşturmalarının kapsamı da genişletildi. Süreç devam ederken fenomenlerle ilgili yeni düzenleme için de harekete geçildi.


Fenomenlerin gelirleri mercek altında

Düzenleme torba yasa içinde yer alacak. Sosyal medyada faaliyet gösteren fenomenlerin gelirleri mercek altında olacak. Bu kişilerin kazançlarının kaynağı araştırılacak. Gelirlerinin tam olarak vergilendirilmesi sağlanacak.


Sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar

Düzenlemeyle sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar da getirilecek.


Kurallara uyulmaması durumunda bu platformlara bant daraltma ile yayın ve reklam yasağının getirilmesi söz konusu olacak. Lisans iptaline kadar varacak yaptırımlar uygulanabilecek.


TikTok temsilcisi Meclis'e çağrıldı

Torba yasa hazırlığı sürerken Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisini komisyona çağırdı.


TikTok temsilcisi, tartışılan uygulamalarla ilgili açıklamada bulunacak, milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

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