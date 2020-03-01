Gündem Meclis İdlib için kapalı toplanacak
ANKARA

Meclis İdlib için kapalı toplanacak

TBMM Genel Kurulunun 3 Mart Salı günü saat 15.00'te yapacağı kapalı oturumunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da kapalı oturuma katılacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Genel Kurulu, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına 3 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanarak başlayacak.

Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu sunum yapacak

  • Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

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