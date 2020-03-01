Meclis İdlib için kapalı toplanacak

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Şehit düşmeden bir gün önce yazdı: 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın

İdlib'de Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın abisine yazdığı mesaj, herkese ders olacak nitelikteydi. Mesajda helallik isteyen kahraman şehidimiz Kara, "Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası... Dua edin yeter, selametle" ifadelerini kullandı.