Meclis’i yönettiği orduyla vurdular

15 Temmuz gecesi, 106 milletvekili Meclis’e gelerek milli iradeye sahip çıktı.

TBMM Genel Kurulu, 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a bağlayan gece saat 02.24’e kadar çalıştı. 75 maddelik yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin tasarıyı kabul ederek yasalaştıran vekiller, tasarının 14 Temmuz günü sona ermemesi ihtimaline karşı Genel Kurul’un 15 Temmuz günü çalışmasına karar vermişti. Ancak siyasi parti grupları arasında uzlaşma sağlanarak, tasarının görüşmeleri perşembe günü tamamlandı. Eğer yasa tasarısı perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı kabul edilmeseydi, FETÖ’nün darbe girişiminde TBMM çalışıyor ve milletvekillerinin çoğunluğu da Meclis’te olacaktı.

KALKIŞMA ‘AKGRUP’TAN ÖĞRENİLDİ

Genel Kurul’un kapanmasının ardından birçok milletvekili, yoğun ve uzun mesai sonrası seçim bölgelerine gitti, bir kısmı ise Ankara’da kaldı. Ankara’da kalan milletvekilleri, saat 21.30 gibi başkent semalarında jetleri gördü. AK Parti milletvekilleri, milletvekili whatsapp grubu olan ‘AKGRUP’a mesaj atarak, neler olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Mesajlaşmalar bittiğinde ordu içinde bir grubun kalkışma başlattığı anlaşıldı. Milletvekilleri, AK Parti Genel Merkezi’ne mi yoksa Meclis’e mi gideceklerini tartıştı. Sonunda TBMM’ye gidilmesi kararı alındı.

MECLİS’E İLK GELEN VEKİLLER

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz Cuma günü saat 21.30’a kadar makamında çalıştı, 21.41’de konutuna gitmek üzere TBMM’den ayrıldı, konuta ulaştıktan bir süre sonra darbe girişiminden haberdar oldu. Meclis’e ilk gelen milletvekilleri olan Ahmet Gündoğdu, Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu, Ayşe Sula Köseoğlu, İlknur İnceöz, Lütfiye Selva Çam, Mustafa Şahin, Orhan Atalay, Ayşe Keşir, Sema Kırcı ve Bennur Karaburun, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu’nun makam odasında bir araya geldi.

ÇANKAYA’DA KRİZ MASASI

23.26’da konutundan Meclis’e ulaşan Kahraman bir süre burada kaldı ve TBMM Genel Kurulu’nun açılması talimatını verdi. Saat 23.45’te kriz masası oluşturulan Çankaya Köşkü’ne geçen Kahraman, saat 01.20’de

tekrar parlamentoya dönerek, Genel Kurul’a geçti.

TBMM’nin Ayrancı ve Dikmen giriş kapıları tamamen, Çankaya Kapısı ise kontrollü olarak ikişer otobüsle trafiğe kapatıldı.

106 MİLLETVEKİLİ GELDİ

15 Temmuz gecesi Meclis’e toplam 106 milletvekili geldi. Milletvekillerinin 80’i AK Parti’li, 16’sı CHP’li, 10’u MHP’li idi. TBMM Genel Kurulu açıldı. Başkanı Kahraman, her gelen milletvekilini tebrik etti. AK Partili Keşir ise gazeteciler henüz Genel Kurul’a gelmeden önce cep telefonundan yaptığı “FaceTime” yayınıyla, Meclis’te olup bitenleri dışarıya aktaran ilk kişi oldu.

GAZİ MECLİS’TE GAZİ VEKİL

AK Partili Hacı Bayram Türkoğlu ile eşi ve kızı, Meclis’e Dikmen Kapısı’ndan girdikten hemen sonra, uçaktan atılan bomba nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Başkan Kahraman, ilk kez smokin ve papyon olmadan, kravat ve takım elbiseyle Divandaki yerini aldı. O gece hemen hemen hiçbir milletvekilinde kravat ve ceket yoktu, hatta bir kısmı tişörtlü idi.

3 BOMBA ATILDI

Jetler Meclis’e, üç bomba attı. İlk bomba saat 02.33’de Dikmen Kapısı’nın yanındaki bahçeye atıldı. Saat 03.20’de Başbakanlık makam odasının yanındaki koridora atılan ve çevreye büyük zarar veren ikinci bomba, Genel Kurul’un içerisinin toz bulutu ile kaplanmasına neden oldu. Milletvekilleri alkışlarla, darbecileri protesto etti. Ana binaya atılan ikinci bombadan sonra, 03.25’de sığınağa geçildi ve çalışmalara orada devam edildi. Meclis’te bulunanlar, Ana Bina’ya saat 03.33’de atılan üçüncü bombaya ise sığınakta yakalandı.

DEMOKRASİ BİLDİRİSİ