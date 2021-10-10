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POLİTİKA

Meclis'in bu haftaki gündemi: Ekonomi

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta ekonomiye yoğunlaşacak. Vergi paketi Genel Kurul gündemine geliyor. Kooperatiflerle ilgili yasa teklifi de komisyonda ele alınacak.

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Meclisin bu haftaki gündemi: Ekonomi
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Meclis hafta başından itibaren ekonomiye ilişkin başlıklarda mesai yapacak. TRT Haber'in aktardığına göre; Pazartesi günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda olacak..Para politikalarına ilişkin sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Genel Kurul'da vergi paketi görüşülecek

Salı günü ise Genel Kurul'da vergi paketi görüşülmeye başlanacak. Teklif, 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi kaldırılıyor. İnternetten para kazananlara, aldıkları reklamlar üzerinden yüzde 15 stopaj vergisi öngörülüyor.

Meclis'in gündeminde hangi yasalar olacak?
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Meclis'in gündeminde hangi yasalar olacak?

Kooperatif düzenlemesi Komisyon'da

Sanayi Komisyonu'nda ise AK Parti'nin kooperatiflerle ilgili teklifi görüşülecek. Teklife göre kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Böylelikle üyeler kooperatifin tüm sistem üzerinden faaliyetlerini takip edebilecek. Kadın kooperatifleri de teşvik edilecek.Bu arada Meclis'te bütçe maratonu için hazırlıklar da başlıyor. 2022 bütçe teklifinin Anayasaya göre 17 Ekim'e kadar Meclise sunulması gerekiyor.

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