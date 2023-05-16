Meclis'in yeni yüzleri

14 Mayıs’ta sandıktan çıkan sonuçlarla TBMM’nin 28’nci dönem milletvekilleri de seçildi. Yeni dönemde Meclis’e giren isimler arasında spor ve sanat camiasından birçok isim yer aldı. AK Parti’de gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu İstanbul’dan, Şebnem Bursalı İzmir’den, Ayşe Böhürler ise Kayseri’den milletvekili seçildi.

SANATÇILAR DOKTORLAR

Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi müzisyen Yücel Arzen İstanbul’dan, Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa’dan, 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş Aydın’dan seçilmeyi başardı. Kalp ve damar cerrahisi alanından uzman olan, TV programlarının tanınmış yüzü Prof. Dr. Halet Yerebakan da AK Parti İstanbul milletvekillerinden biri oldu.

İKİNCİ KUŞAK MECLİS’TE

MHP’nin kurucu genel başkanı Alpaslan Türkeş’in çocuklarından Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti’den Ankara, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti’den Adana milletvekili seçildi. Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ise AK Parti Manisa vekili seçildi. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise İstanbul milletvekili olarak Meclis’te görev yapacak.

İKİ ŞEHRİN İLK KADIN VEKİLLERİ

Bu seçimde bazı ilkler ve sürprizler de yaşandı. Nevşehir ve Giresun’da ilk kez kadın milletvekili seçildi. Üç milletvekilinin çıktığı Nevşehir’de 2’si AK Parti’den biri de MHP’den olmak üzere bütün vekiller Cumhur İttifakı’ndan. MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç MHP’nin birinci sıra adayıydı. Oyların yüzde 20,5’ini alan Kılıç kentin ilk kadın milletvekili oldu.

ÜÇ ENSARİOĞLU’NDAN İKİSİ MECLİS’TE

Seçimde Diyarbakırlı Ensarioğlu ailesinden üç isim yarıştı. AK Parti Galip Ensarioğlu’nu, İYİ Parti Vejdin Ensarioğlu’nu Diyarbakır’dan aday göstermişti. Galip Ensarioğlu Meclis’e girerken, Vejdin Ensarioğlu seçilemedi. Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti İstanbul milletvekili oldu.

Yeşil sahaların yıldızları

Yeşil sahalardan tanınan isimler de Meclis’te yer alacak. AK Parti’de Alpay Özalan İzmir’den, MHP’de Saffet Sancaklı Kocaeli’den seçildi. İYİ Parti’de eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman da aday gösterildiği Konya’dan Meclis’e girdi. İYİ Parti’de dikkat çeken adaylardan biri olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise Hatay’dan seçilemedi.







