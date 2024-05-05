Meclis'te bu hafta gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırımlar geliyor

Akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Dün benzin fiyatı 28, motorin fiyatları 26 kuruş artmıştı, LPG’ye ise 1,64 TL indirim yapılmıştı. Ancak tablo yine değişecek. Benzin ve motorin fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İndirim sonrası benzin ve motorin fiyatı ne kadar olacak? Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...