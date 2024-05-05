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Meclis'te bu hafta gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırımlar geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta AK Parti tarafından Meclise sunulan fahiş fiyatlarla mücadele etmeyi amaçlayan bir kanun teklifini görüşecek. Ayrıca, çeşitli ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşmalar da Genel Kurul'da ele alınacak.

10:02 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 10:35 - 5/05/2024 Pazar
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Yeni haftada fahiş fiyat ile mücadele kanun teklifi Meclis'in önemli başlığı olacak.


AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifi ile Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılacak.

Ağır cezalar uygulanacak

Düzenleme ile piyasa dengesini bozan işletmelere ağır cezalar verilecek.


Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.


Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek.


Teklifin görüşmeleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başlayacak.


Meclis bu hafta uluslararası sözleşmelere yönelik mesai yapacak

Meclis Genel Kurulu bu hafta uluslararası sözleşmelere yönelik mesai yapacak.


Aralarında Katar ve Özbekistan ile imzalananların da bulunduğu çok sayıdaki anlaşma Genel Kurul'da görüşülecek.


Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan bir diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor. Dışişleri Vakfı'nın kurulabilmesini sağlayacak kanun teklifi ile kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor.


Genel başkanlar da bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.


Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.


Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's,Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." dedi. Öte yandan Fitch Ratings da, mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.


#TBMM
#fahiş fiyat
#ekonomi
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