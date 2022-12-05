Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor: 12 gün sürecek

TBMM, bütçe maratonunun Genel Kurul görüşmeleri için mesaiye başlıyor.

5 Aralık Pazartesi günü başlayacak görüşmeler cumartesi ve pazar dahil kesintisiz 12 gün boyunca devam edecek.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, pazartesi yapılacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Açılış gününde siyasi parti temsilcileri bütçeye dair partilerinin görüşlerini açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay sunacak. AK Parti adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kürsüde olacak.

CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak. İYİ Parti adına da Grup Başkan Vekilleri Musavvat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın kürsüde olması bekleniyor.

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İlk olarak bütçe teklifinin geneli ardından bakanlık bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul'da hazır bulunacak. Görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi ile başlayacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile kurumların bütçe görüşmeleri tamamlanacak. Son üç gün ise maddeler üzerindeki görüşmeler yapılacak ve 2023 bütçesi oylanacak.

Gruplar ve hükümetin turlardaki konuşma süreleri, günlerine göre 60, 65, 70 ve 80 dakika olarak belirlendi. Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 Aralık'ta Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.