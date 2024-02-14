Meclis'te kabul edildi: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak komisyon kurulacak

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı.