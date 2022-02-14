Gündem Mecliste mesai yeniden başlıyor Gündem HDPli Güzel fezlekesi
ANKARA

Meclis'te mesai yeniden başlıyor: Gündem HDP'li Güzel fezlekesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Meclis'in en önemli gündem maddesi, PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'Li Semra Güzel hakkında hazırlanan 2 fezleke olacak. Karma Komisyon o fezlekeleri görüşmek üzere Perşembe günü toplanacak.

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Mecliste mesai yeniden başlıyor: Gündem HDPli Güzel fezlekesi
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Meclis, 12 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 15 Şubat Salı günü toplanacak Genel Kurul'da, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri görüşülecek.

HDP'Lİ GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI

Perşembe günü ise Meclis'te önemli bir toplantı var.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki ayrı fezlekeyi görüşmek için toplanacak.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen ve dokunulmazlığının kaldırılması istenen Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu.

Komisyon 8 Şubat'ta, Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu'ndan gelen rapor doğrultusunda, Güzel hakkındaki iki ayrı dosyayı görüşecek.

  • Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verilecek. Meclis'te yeni haftada siyasi partilerin grup toplantıları da düzenlenecek.

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