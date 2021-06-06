Meclis'te 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin araştırma komisyonu kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta TBMM Genel Kurulunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin yapılacağını anımsattı.

Bu kanun teklifinin yanı sıra, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik "Marmara Denizi’ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu" kurulmasına dair hazırlanan önergenin görüşülmesinin planlandığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden"





"İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi'nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olmaktadır.

Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası'nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli.

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Mavi Vatanımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek."

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FOTOĞRAF 6 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı. Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti. Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. dedi. Müsilaj temizliğine başlandı: Denize bariyer çekildi Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı. BiP'te paylaş

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