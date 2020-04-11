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POLİTİKA

Meclis’te önerge oyunu: Muhalafet infaz düzenlenmesi ile ilgili ilginç yollara başvuruyor

CHP, HDP ve İYİ Parti, 90 bin hükümlü ile yakınlarının yasalaşmasını beklediği infaz düzenlemesi görüşmelerini engellemek için ‘önerge’ taktiğini devreye soktu. Muhalefet işin esasını bırakıp, “ya da” ibaresinin “veya” şeklinde değiştirilmesi gibi ilginç önergeler verdi. Bu yöntemle düzenlemenin tamamlanması haftaya kaldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
TBMM
TBMM

Meclis’te görüşülen ve 90 bin kişini beklediği infaz düzenlemesi muhalefete takıldı. Teklifin en geç dün itibarıyla tamamlanması planlanıyordu. Ancak görüşmelerine salı günü başlanan teklifin maddeleri üzerindeki oylamalarına perşembe günü geçilebildi. Muhalefetin çeşitli bahane ve taktiklerine sahne olan perşembe günkü oturumda da sadece 10 madde kabul edildi.

MUHALEFET İZİN VERMİYOR

Muhalefet görüşmeleri yavaşlatmak için ‘önerge’ taktiğine başvurdu. Muhalefet milletvekillerinin konuşma hakkı almak ve böylece görüşmeleri yavaşlatmak için her madde için birden fazla önerge verdiği görüldü. Bu şekilde 25 dolayında benzer önerge verildiği anlaşıldı. Bu önergelerin önemli bir kısmının da esasa ilişkin olmadığı, muhalefetin maddelerdeki kelimelere takıldığı görüldü. HDP’li beş milletvekili teklifin 5. maddesinde geçen “ya da” ibaresinin “veya” olarak değiştirilmesi için önerge verdi.

İşte muhalefetin önergeleri

CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin, teklifinin yasalaşmasını engellemek için verdiği dikkat çekici önergelerden bazıları şöyle:

  • * Teklifin 2. maddesinde yer alan “olumlu görüş” ifadesinin “teklifi ile” şeklinde değiştirilmesi.
  • * Teklifin 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şeklinde değiştirilmiştir.” ibaresinin “şeklinde düzenlenmiştir.” şeklinde değiştirilmesi.
  • * Teklifin 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “madde eklenmiştir.” ibaresinin “madde ihdas edilmiştir.” şeklinde değiştirilmesi.
  • * Teklifin 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ibaresi eklenmiştir.” ibaresinin “ibaresi ihdas edilmiştir.” şeklinde değiştirilmesi.

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